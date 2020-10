Berufswahl : Spannende MINT-Berufe kennenlernen

Trier Die Veranstaltung von Agentur für Arbeit Trier und Mercedes Hess entfällt aufgrund aktueller Rahmenbedingungen, wird aber voraussichtlich im kommenden Jahr neu geplant.

(red) Nach einer coronabedingten Pause geht die Veranstaltungsreihe „Mädchen mit ­MINTeresse“ nun in die nächste Runde. Am Dienstag, 27. Oktober, um 15 Uhr können ausbildungsinteressierte Mädchen die Firma Mercedes Hess GmbH und Co. KG in Trier kennenlernen. Das Unternehmen bietet die MINT-Ausbildungen zur Kfz-Lackiererin und Kfz-Mechatronikerin an. Die Teilnehmerinnen können sich im Unternehmen einen Eindruck von den Ausbildungsberufen verschaffen, erfahren wichtige Informationen zu Bewerbungsverfahren, Zugangsvoraussetzungen und Zukunftsperspektiven und können bei praktischen Übungen das eigene Talent für den Beruf testen.