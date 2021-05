Unsere Vereine : Spaziergang auf den Spuren der Geschichte

Vorsitzender Norbert Schneider (rechts) und Stellvertreter Rudi Willems (links) an einer der neuen Infotafeln an der Lascheider Kapelle. Foto: Daniel John

Mettendorf Der Eifelverein Mettendorf-Sinspelt hat einen historischen Rundweg angelegt - Hoffnung auf baldigen Start des Wanderprogramms.

(red/daj) Auch in Corona-Zeiten ist der Eifelverein Mettendorf-Sinspelt aktiv. Zwar waren in diesem Jahr noch keine Wanderungen in Gruppen möglich, aber mit dem neu eingerichteten historischen Rundweg Mettendorf (siehe rechts) gibt es eine Möglichkeit, den Ort auf eigene Faust zu erkunden und dabei etwas über die Dorfgeschichte zu erfahren.