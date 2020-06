Motor : Subaru: Jetzt auch Impreza als Hybrid

TRIER (jüb) Der japanische Autohersteller Subaru treibt die Hybridisierung seiner Modellpalette weiter voran. Subaru gilt weltweit als Spezialist bei Allradantrieben und Boxermotoren. Nach den beiden Baureihen Forester und dem XV wird das System „e-Boxer“ jetzt auch beim Impreza, der mittlerweile dritten Baureihe also, eingeführt.

An der Motorisierung hat sich bei der Einführung des Hybrid-Systems beim Impreza nichts geändert. Auch dort arbeiten wie schon im Forester und im XV der bekannte 150 PS starke 2.0-Liter-Benziner und ein kleiner Elektromotor mit 17 PS und eine 13,5 kWh große Lithium-Ionen-Batterie zusammen.

Subaru hat außerdem zum Modelljahr 2020 die Ausstattung des Impreza aufgefrischt. Dazu gehört beispielsweise eine Automatik, die verhindert, dass das Fahrzeug am Berg zurückrollt. In der höchsten Ausstattungslinie sind ein radargestützter Spurwechsel-, Totwinkel- und Querverkehrsassistent sowie ein ­Fernlichtassistent ebenso erhältlich wie das Notbremssystem am Heck, das aus dem Forester bekannt ist.