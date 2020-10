Wandern : Südeifel: Die Grüne Hölle

Bollendorf Eines mal gleich vorweg: Dieser Text kann nicht objektiv sein, und schon die Auswahl des Wanderweges ist es nicht. Denn diese Tour beginnt nur ein paar Hundert Meter von meinem Wohnhaus entfernt. Und da siegt dann doch der Lokalpatriotismus über jegliches journalistische Neutralitätsgebot.

Aber mal ganz ehrlich: So sehr ich es bedauere, dass ich derzeit aus allseits bekannten Gründen nicht im Urlaub in den Pyrenäen bin – wer solch eine Natur vor der Haustür hat, der muss eigentlich gar nicht wegfahren.

Okay, Eifel und Grüne Hölle – insbesondere Motorsportfans werden da zuerst an den Nürburgring denken, aber mit einer Rennstrecke hat der Wanderweg 55 des Naturparks Südeifel nun wahrlich nichts zu tun. Im Gegenteil, man sollte es ruhig langsam angehen lassen, Hetze ist hier fehl am Platz. Da nur sechs Kilometer zurückzulegen sind, bleibt genug Zeit, die Natur am Wegesrand zu genießen. Weg und Rand können übrigend mitunter ganz schön eng sein, wenn es zwischen den bemoosten und daher grünen Felsen hindurch geht.