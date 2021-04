Internet-Fundstück der Woch : Sven Plöger: Livestream garantiert

Gerolstein (red) Seit November 2020 sind Kulturveranstaltungen mit Saalpublikum coronabedingt verboten. Daher die Initiative des Eifel-Literatur-Festivals: Sollte auch die Festivalveranstaltung mit Sven Plöger am 25. Juni im Rondell Gerolstein wegen Lockdowns verschoben werden müssen, wird das Livestreaming in jedem Falle stattfinden.

Dann halt aus dem Studio von Triacs in Föhren: als intensives Gespräch mit Sven Plöger zu seinem aktuellen Bestseller „Zieht euch warm an, es wird heiß“. Plögers Anliegen: Den Klimawandel verstehen und die Welt von morgen zu sichern. Die Saalveranstaltung am 25. Juni ist ausverkauft. Livestreamtickets sind erhältlich über Ticket Regional, online oder Telefon 0651/9790777 oder über die Festivalhomepage www.eifel-literatur-festival.de.