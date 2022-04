Literatur : Szenische humoristische Lesung im Roten Salon

Trier Collage aus Lyrik, Liedern und Texten bekannter Erzähler.

(red) Das Kasino am Kornmarkt in Trier präsentiert am Donnerstag, 5. Mai, 19.30 Uhr, in der Literaturreihe „Der rote Salon“ die szenische humoristische Lesung „Das Leben ist schön!“ mit Sandra Karl, Johannes Metzdorf, Michael Roller und Melanie Telle. Die außergewöhnliche Zeit einer Pandemie ist die Zeit außergewöhnlicher Momente, Ängste und Einschränkungen. Diese szenische Lesung beschäftigt sich neben den ein oder anderen Aspekten während der Pandemie, vor allem aber auch mit der Zeit vor und nach der Pandemie. Es erwartet den Zuhörer eine eine Collage aus Lyrik, Liedern und Texten bekannter Erzähler. Karten: VVK 20/17 Euro an allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen und unter tickets@telleme.de.