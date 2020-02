Fahrbericht : Tanz auf dem Eis

TRIER Seit zehn Jahren ist Seat auf Wachstumskurs und konnte im letzten Jahr rund 138 700 Neuzulassungen in Deutschland registrieren, 2010 waren es lediglich knapp 50 450 Einheiten.

Bereits optisch vermittelt der 4,38 Meter lange Power-SUV was in ihm steckt. Dazu gehören ein dreigeteilter markanter Waben-Kühlergrill, Voll-LED-Scheinwerfer und zusätzliche Lufteinlässe in den Stoßfängern. Dazu gibt es ein kraftvolles Heck mit vier glänzenden Auspuffendrohren.

Im Innenraum des 1,84 Meter breiten und 1,63 Meter hohen SUV geht es mit Sportsitzen, dem virtuellen Cockpit mit 10,25-Zoll-TFT-Display, in dem man auch Performance relevante Daten, wie beispielsweise G-Kräfte ablesen kann, sportlich weiter. Mit dem neuen Cupra Ateca Limited Edition gesellt sich in die Baureihe ein neuer Cupra-Ateca-Ableger für die edle Flucht aus dem Alltag. Mit an Bord des auf 1999 Einheiten limitierten Power-SUVs sind unter anderem Kohlefaser-Anbauteile und kupferfarbene 20-Zoll-Leichtmetallfelgen. Dank der verbreiterten Spurbreite wurde auch die Fahrdynamik verbessert und die 18-Zoll-Brembo-Bremsen an der Vorderachse sorgen für eine optimale Verzögerung.