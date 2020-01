Bühne : Theater in Gedenkstätte KZ Hinzert

Theater in Gedenkstätte KZ Hinzert

Hinzert-Pölert Der Förderverein Gedenkstätte KZ Hinzert lädt für Sonntag, 26. Januar, um 15 Uhr in die Gedenkstätte aus Anlass des Gedenktages für alle Opfer des Nationalsozialismus.

Zum Inhalt: Der Deutsche Martin Schulse und der amerikanische Jude Max Eisenstein betreiben in den USA eine gut gehende Kunstgalerie. 1932 entscheidet sich Schulse, mit seiner Familie nach Deutschland zurückzukehren. Ein reger Briefwechsel beginnt. Zunächst scheint die Freundschaft nicht unter der räumlichen Trennung zu leiden. Doch Schulse, der die politischen Entwicklungen in Deutschland anfangs noch kritisch betrachtet, entwickelt sich nach und nach zum bekennenden Nationalsozialisten.

Der Briefroman „Address Unknown“ von Kathrine Kressmann Taylor (1903-1996) erschien 1938 in der New Yorker Zeitschrift Story. Über 60 Jahre später wurde er auch in Deutschland und Frankreich zum Bestseller.