Untermosel : Touren für die ganze Familie

Die Ehrenburg. Foto: Marco Rothbrust Foto: Marco Rothbrust

Kobern-Gondorf (red) In den Herbstferien bietet sich ein Ausflug an die Untermosel an. Die „Traumpfädchen“, kurze Spazierwanderwege, eignen sich gut für Familien, etwa der 4,7 Kilometer lange Löfer Rabenlaypfad oder dessen kleiner Bruder „Moseltraum“ (3,4 Kilometer).

Neben Mosel-Panoramaaussichten entdecken große und kleine Wanderer die Ehrenburg und die Burg Thurant aus der Ferne. Infos unter www.sonnige-untermosel.de.