Motor : Toyota greift an: Der erste Stromer ist da

Trier Viele Autofahrer haben sich gefragt – und tun es wohl immer noch –, warum sich ausgerechnet Toyota so lange Zeit dafür ließ, ein BEV (Battery electric Vehicle) einzuführen. Setzt der japanische Autoriese doch schon seit mehr als zweieinhalb Dekaden auf Hybridtechnik in jeglicher Form, hat zudem den Dieselantrieb aus seinem Modellprogramm verbannt.

Der Anteil der mit einem Hybridsystem, ausgerüsteten Fahrzeuge bei Toyota beträgt inzwischen mehr als 70 Prozent. Tendenz steigend. Und auch den Wasserstoffantrieb (Fuel cell) favorisieren die Japaner und haben bereits die zweite Generation des Mirai mit deutlich zivileren Preisen in der Modellpalette. Jetzt, im Juli, ist der Marktstart für den elektrischen Mittelklasse-Crossover bZ4x. Er wird nur das erste von 30 emissionsfreien Toyota-Modellen bis zum Jahr 2030 sein. Der sperrige Name „bZ4X“ soll kein Hindernis für den Erfolg sein. Der Begriff „bZ“ steht für „beyond Zero“ und symbolisiert die lokale Emissionsfreiheit. Die Zahl „4“ steht für die Anzahl der Personen und das „X“ soll den Crossover bezeichnen.

Die erste Sitzprobe durften wir bereits vor ein paar Wochen auf der Polis Mobility, einer Messe in Köln mit dem Thema urbane Mobilität, vornehmen. In einem zweiten Beitrag (siehe rechts) nehmen wir auch die Fahreigenschaften des Autos unter die Lupe. Unser erster Eindruck: Das ist ein gewaltiges Stück Auto. Was bei batterieelektrisch betriebenen Fahrzeugen allerdings in der Regel durch die geschlossene Front mangels Kühlergrill der Fall ist. Zwar führt der Neue die kantige Designsprache der Toyota-SUV fort, die Heckscheibe ist jedoch etwas flacher ausgefallen als bei anderen Modellen.