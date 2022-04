Motor : Toyotas Zukunft: Nachhaltigkeit und Emotion

TRIER Mit dem Prius hatte Toyota vor etwa einem Vierteljahrhundert das Zeitalter der Elektrifizierung von Autos eingeläutet. Während nur wenige Experten damals in diesem Schritt den Beginn einer Zeitenwende erkennen wollten, blieb der größte Autobauer der Welt seinem Prinzip treu.

Mit dem bZ4X bringt das Unternehmen, das im vergangenen Jahr weltweit 10,5 Millionen Fahrzeuge produziert hatte, in wenigen Wochen seinen ersten reinen Stromer auf den Markt. Das Modell soll eine Reichweite von 500 Kilometern haben und an einer passenden Ladestation in einer halben Stunde aufgeladen werden können. Toyota-Deutschland-Chef André Schmidt sagte vor wenigen Tagen bei einer Veranstaltung mit Führungskräften von Toyota und Lexus in der Toyota-Collection, dass der Wagen, für den es bereits 1500 Reservierungen gebe, noch in diesem Jahr ausgeliefert werden könne. Die gewerblichen Leasingkosten betragen monatlich 289 Euro, im Privatbereich sind es 329 Euro.