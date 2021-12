Musik : Traditionelles und Neues zu Weihnachten

Trier Konzert mit Kinder- und Jugendchören des Trierer Theaters in der Europahalle.

(red) Am Sonntag, 12. Dezember, findet um 17 Uhr das Weihnachtskonzert in der Trierer Europahalle statt. Martin Folz hat für die Vor-, Kinder- und Jugendchöre des Theaters Trier europäische Weihnachtslieder in einer „Suite de Noël“ zusammengestellt. Dazwischen streuen die Blechbläser des Philharmonischen Orchesters der Stadt Trier besinnliche und festliche barocke Klänge unter anderem von Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel. Karten sind online auf www.theater-trier.de erhältlich sowie an der Theaterkasse (Samstag von 10 bis 13 Uhr) sowie telefonisch unter 0651/718 1818.