Wandern : Traumhafte Wandertouren im goldenen Moselherbst

Region Acht kulinarische Wünschelrouten laden ein zum Moselsteig-Wanderevent.

(red) Nach der coronabedingten Absage im letzten Jahr, geht das Moselsteig-Wanderevent in die nächste Runde: Vom 29. bis 31. Oktober laden acht „Wünschelrouten“ ein, die herbstliche Mosellandschaft zu Fuß auf Moselsteig und Seitensprüngen zu erleben. Dabei begleiten fachkundige Winzer, Kultur- und Weinbotschafter oder Naturerlebnisbegleiter die Teilnehmer durch die Weinlandschaft der Mosel, erzählen zu Flora und Fauna und unterhalten mit Geschichten über Land und Leute. Neben spektakulären Landschaftspanoramen und fachkundiger Führung dreht sich auf den Wünschelrouten alles um Wein und Genuss. So sind kulinarische Stationen fester Bestandteil aller Touren. Die Bandbreite reicht vom rustikalen Picknick über die Einkehr in Straußwirtschaften bis hin zur Weinprobe im Winzerbetrieb. Auf der zwölf Kilometer langen Schlemmertour über den Klüsserather Sagenweg gibt es gleich vier kulinarische Stationen mit Weinen und Fingerfood und auf der Schlemmertour über den Seitensprung Moselachter markiert ein moselländisches Drei-Gänge-Menü den krönenden Abschluss. Die Wünschelrouten sind in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Tourist-Informationen und Leistungsträgern vor Ort entstanden und vorbereitet. Die Anmeldung ist bei den örtlichen Tourist-Informationen möglich.