Acht Wochen voller Geschmack

Eifel, Mosel und Hunsrück waren lange Zeit nicht die selbstbewusstesten Regionen der Republik. Vermutlich liegt es auch daran, dass es in den Landstrichen rund um die Stadt Trier länger gedauert hat als anderswo, bis sich Produzent, Vermarkter und vor allem Einwohner der Region auf ihre eigenen Stärken besannen und begonnen haben, diese zu nutzen.

Dies gilt auch für Kulinarisches. Dabei hat die Region auch jenseits der schon lange weit über die Grenzen hinaus berühmten flüssigen Produkte wie Wein, Bier und Mineralwasser einiges an besonderen Geschmackserlebnissen zu bieten. Mit einem großen multimedial angelegten Volksfreund Themenschwerpunkt unter dem Titel „Heimat-Genuss“, geht die Redaktion auf die Suche nach dem besonderen Geschmack der Heimat. Im Mittelpunkt stehen dabei Produzenten von besonderen Lebensmitteln, Köche, die sich dem regionalen Genuss verschrieben und diesen weiterentwickelt haben, aber auch typische Gerichte wie Schoales oder Döppekoche, Terdisch oder Stampes, Birrebunnes oder Nautzen.

Acht Wochen lang gehen Reporter auf die Suche nach dem, was die Region ist und isst. Den Volksfreund-Lesern soll acht Wochen lang täglich das Wasser im Munde zusammen laufen, so dass das Bewusstsein für besondere Geschmackserlebnisse in und aus der Region weiter wächst. Begleitet wird die Aktion von besonderen Angeboten für Abonnements, Vorträge und einer Rundfahrt für Leser zu besonderen Geschmacksorten in der Region.

