Theater : Aladin kommt auf die Bühne

Aladin und die Wunderlampe. Foto: Landesbühne Rheinland-Pfalz

Bitburg Die Landesbühne Rheinland-Pfalz führt am Mittwoch, 27. November, das Märchentheater „Aladin und die Wunderlampe“ auf. Die Vorstellung beginnt um 16.30 Uhr im Haus der Jugend in Bitburg. Das Familienstück mit viel Musik, Witz, Spannung und Magie ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Eintrittskarten sind bei der Kulturgemeinschaft Bitburg, Telefon 06561/6001-224 oder -225 sowie an der Tageskasse erhältlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken