Motor : Alles „e“ oder was?: Unsere ersten Eindrücke vom Batterie-Corsa

Alles „e“ oder was?: Unsere ersten Eindrücke vom Batterie-Corsa

Großzügig im Innenraum und ganz klar erkennbar auch unter dem SA-Dach noch ein Opel: Der neue Corsa-e. Foto: Jürgen C. Braun

TRIER Viele Design-Elemente der Verbrenner-Varianten fließen in den neuen Opel mit ein – Trotz mehr Coupé nicht weniger Platz.

Alle Auto-Hersteller geben derzeit mächtig „Gas“, beziehungsweise gehen mit Vollgas an die Steckdose, wenn es um Elektro-Fahrzeuge geht. Bei Opel ist das nicht anders. Bis zum Jahr 2024 will man Komplettausrüster in Sachen E-Fahrzeuge sein.