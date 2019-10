Diskotheken : Als Marusha in Wittlich auflegte

Ausnahmezustand mit 4000 Leuten, Militärpolizei, die mit Schlagstöcken auf Besucher losgeht und Clubs, die Gäste aus Frankfurt angelockt haben. Einige Anekdoten aus der Clubgeschichte der Region.

20 Jahre lang war Dirk Adams (47) als DJ unterwegs. Drei Jahre lang hat er im Stargate in Prüm aufgelegt. Auch in der Milleniums-Silvesternacht. „Da waren bestimmt 2000 Menschen im großen Saal. Diese Nacht werde ich nicht vergessen.“

Ab 2001 flachte das aber ab, so Adams. Dort und in anderen Großraumdiskos.

Auch im Riverside in Trier hat Adams manchmal in den 90ern aufgelegt. „Das Riverside war viele Jahre ein Knaller und hat die City leergefegt. Die hatten teilweise sechs Tage die Woche eine Mottoparty. Da zogen mehrere Tausend Leute den Abend durch. Das war ein geiler Laden, da ging die Post ab.“

Das Colosseum ist laut Adams ein „richtiger Großraumladen“ gewesen. „Über mehrere Ebenen gab es Tanzplateus und oben eine umlaufende Empore. Es wurden abartige Feten gefeiert. Ich habe dort eineinhalb Jahre aufgelegt. Wenn Marusha oder Mark Oh da waren, herrschte dort Ausnahmezustand. Das war einige Jahre der place to be.“

Die heutige Triererin und gebürtige Eifelerin Jutta Albrecht war damals viel in der Backstuw in Daun. „Der Name rührte von der ehemaligen Besitzerfamilie her, die dort eine Brotfabrik hatten.