Anpfiff! Sind Sie fit für die WM?

Sie verstehen nichts von Fußball? Dann ist dieser Abend genau der Richtige für Sie. Thomas Peters erzählt alles, was man für die anstehende Fußball-WM wissen muss, um im Bekanntenkreis nicht als Nullnummer durchzugehen. Er serviert sportliche Feinsinnigkeiten, Fußballer-Zitate von poetischer Durchschlagskraft und Kuriositäten rund ums Leder. Oder wissen Sie schon alles über Fußball? Dann können Sie beim integrierten Fußballquiz ihr Wissen unter Beweis stellen und vielleicht sogar Trierer Fußball-Champion 2018 werden. In jedem Fall gibt es nach diesem Abend am Donnerstag, 7. Juni, im Kasino am Kornmarkt in Trier keine offenen Fragen mehr, was diesen Sport angeht – von A wie „Abseits“ bis Z wie „Zuckerpass“. Anpfiff ist um 19.30 Uhr. Karten: 12,85 Euro.