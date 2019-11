Tradition : Auf der Suche nach dem richtigen Geschenk

Was und wie viel schenke ich? Viele plagen sich mit dieser Frage in der Vorweihnachtszeit. Foto: pixabay/pexels

Trier/Bitburg/Wittlich Es gibt sie beide: Weihnachtsliebhaber und Weihnachtsmuffel. Aber woher kommen diese gegensätzlichen Meinungen, und welche Aspekte spielen da mit hinein? Das wird am Beispiel von Weihnachtsgeschenken deutlich: Viele Menschen stehen vor der Frage, wem sie was und wie viel schenken sollen.

Vor allem für Kinder ist das Weihnachtsfest einfach großartig. Die Aufregung vor der Bescherung ist kaum auszuhalten, und es kribbelt schon den ganzen Tag in den Fingern. Und dann liegen sie endlich da: die Weihnachtsgeschenke! Unter dem Weihnachtsbaum, der mit vielen bunten Kugeln geschmückt ist. Mit leuchtenden Augen stürmen die Kinder zu den Geschenken und packen sie aus, halten ihre erste eigene Puppe und ihr erstes eigenes Buch in den Händen, die sie ab sofort begleiten und vielleicht auch prägen werden.

Doch das Thema Weihnachtsgeschenke ist mit der Frage nach Geschenken für Kinder noch nicht getan. Denn da gibt es auch Geschwister, Eltern, Großeltern, die ganze Verwandtschaft und natürlich den Freundeskreis. Viele Menschen spüren den Vorweihnachtsstress: Je näher das Fest der Liebe rückt, desto gestresster sind sie. „Was kann ich meiner Schwester schenken? Parfüm, so wie letztes Jahr? Aber eigentlich hat sie davon genug. Egal, was anderes fällt mir nicht ein. Das Geschenk für meine Mutter kaufe ich morgen. Ach ja, für meine drei besten Freundinnen muss ich ja auch noch Geschenke besorgen. Nur was?“

In diesen oder ähnlichen Gedanken finden sich bestimmt einige Menschen wieder. So wird aus der besinnlichen Adventszeit mitunter eine verzweifelte Suche nach Geschenken für Freunde und Familie, welche später viel zu oft einfach nur in der Ecke liegen. Dabei steckt dahinter oft eine lange Produktionskette mit vielen eingesetzten Ressourcen und entsprechenden Folgen für die Umwelt. Dabei gehören Klimaschutz und Nachhaltigkeit aktuell zu den meistdiskutierten Themen in der Gesellschaft. Statt sich dem Konsumdruck auszusetzen, bietet es sich zum Beispiel an, über die Grundlagen des Schenkens nachzudenken: Anderen eine Freude machen, Aufmerksamkeit geben, Zeit für sie aufwenden.