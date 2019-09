Ammeldingen : Auf zum Volksfreund-Wandertag!

Im Dorfzentrum von Ammeldingen liegt der neu gestaltete Brunnenplatz. Foto: Manuel Norta

Ammeldingen bei Neuerburg Der Volksfreund-Wandertag am Sonntag, 15. September, führt diesmal in die Südeifel: nach Ammeldingen bei Neuerburg. Auf insgesamt vier Routen geht es über die Höhen und in die Täler der Umgebung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Hinter jeder Biegung kommt ein neuer Eindruck“, sagt Organisator Klaus Balmes.Wenn das Wetter mitspielt, werden wieder weit mehr als 1000 Wanderer erwartet – und damit vier Mal so viele, wie das Dorf Einwohner zählt; 265 weist die Gemeindestatistik zum Stichtag 31. Juli aus. So ist die Organisation bereits eine logistische Herausforderung.

Eröffnet wird der Wandertag um 9.15 Uhr. Die Teilnehmer können sich auf ein umfassendes Unterhaltungsprogramm freuen mit einem kleinen Markt mit regionalen Ausstellern, einer Hüpfburg, Frühstück, Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen. An Verpflegung wird es nicht mangeln. Für das warme Essen haben die Organisatoren einen Caterer verpflichtet, Kaffee und Kuchen machen sie selbst. Mindestens 100 Kuchen wollen die Ammeldinger ihren Gästen backen. Auch in Plascheid und in Emmelbaum gibt es für die Wanderer Getränke und kleine Snacks. Unterstützung bekommen die Ammeldinger unter anderem von den Eifelvereinen Neuerburg und Daleiden: 20 Wanderführer stehen bereit, um sich um die Gäste zu kümmern. Alle Touren starten und enden beim Dorfgemeinschaftshaus in Ammeldingen. Moderiert wird die Veranstaltung von Volksfreund-Redakteur Marcus Hormes.

Info Das Programm am Wandertag Der Volksfreund-Wandertag am Sonntag, 15. September, wird um 9.15 Uhr eröffnet. Um 9.30 Uhr startet die 18-Kilometer-Tour „Burgblick-Weg“ inklusive der „Route 26“. Um 9.50 Uhr startet die Zwölf-Kilometer-Tour „Route 26“. Um 10.10 Uhr beginnt der Höhen-Rundweg über neun Kilometer Länge. Um 10.30 Uhr fängt die drei Kilometer lange, barrierefreie „Isidor-Runde“ an. Start und Ziel aller Touren ist am Dorfgemeinschaftshaus Ammeldingen. Alle Touren sind beschildert und können daher auch auf eigene Faust erwandert werden. Eine Beschreibung aller Touren finden Sie auf Seite 2.