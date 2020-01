Kunst : Ausstellungseröffnung und Neujahrsempfang bei der Gesellschaft für Bildende Kunst

Foto: Guy Charlier/Benoit Debordes

Trier Das Ausstellungsjahr 2020 der Gesellschaft für Bildende Kunst Trier in der Galerie Palais Walderdorff wird am Freitag, 10. Januar, um 19.30 Uhr mit einer Ausstellung des in Trier lebenden Bildhauers Guy Charlier gemeinsam mit seinem Künstlerkollegen und Maler Benoit Debordes aus dem benachbarten Frankreich eröffnet.

