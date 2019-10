Literatur : Autorenlesungen mit Frank Jöricke und Christof A. Niedermeier in Hermeskeil

Hermeskeil (red) Der Trierer Autor Frank Jöricke stellt am Freitag, 11. Oktober, um 19 Uhr sein neues Buch „War´s das schon? – 55 Versuche, das Leben und die Liebe zu verstehen“ in der Hermeskeiler Buchhandlung Lorenzen vor.

Wer ist schuld daran, dass wir gelangweilt sind und Zeiten nachtrauern, in denen wir noch nicht gelangweilt waren? Daran, dass wir uns mit 35, 45, 55 die Frage stellen, „War‘s das schon?“? Dieses Werk gibt Antworten, weil es einen Blick auf das wirft, was wir tun und lassen, sehen und hören, lieben und fürchten – und was das alles über uns verrät. Der Eintritt beträgt drei Euro. Karten ab sofort erhältlich in der Buchhandlung Lorenzen. Einen Tag zuvor, am Donnerstag, 10. Oktober, liest um 19 Uhr Christof A. Niedermeier aus seinem aktuellen Kriminalroman „Der Tote im Weinberg“. Eintritt im Vorverkauf ebenfalls drei Euro. Karten erhältlich in der Buchhandlung Lorenzen.