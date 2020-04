Musik in Zeiten von Corona : Band schreibt Coronasong: Für die Frau an Kasse drei

Musikproduzent Matthias Kupka singt in Corona-Quarantäne „Danke“. Foto: TV/Matthias Kupka / Screenshot

„Das geht raus an alle Engel ... Wir sagen danke für eure schlaflos langen Nächte für die täglich neuen Gefechte ... wir sagen danke, es ist schön, dass es euch gibt.“

Matthias Kupka aus Monheim bei Düsseldorf und sein Sänger-Kollege Achim Born aus Hamburg von der Deutschrockband „Sinnestäter” haben vergangene Woche während ihrer eigenen Corona-Quarantäne einen Song geschrieben, der berührt.

Aus über 300 Fotos von bei Facebook eingesendeten Krankenschwestern, LKW-Fahrern, Polizisten und Supermarktangestellten im Einsatz haben die Rocker das Video für ihren Song „Helden der Gesellschaft” zusammengeschnitten. Sie bedanken sich damit bei den Menschen, die „täglich ein Risiko eingehen, um unser System weiter am Laufen zu halten“, so Sänger Kupka auf Facebook. „Wir sagen danke für jeden Einzelnen, der noch bleibt, und für die Frau an Kasse drei.“

Sie singen darin aber auch von „zu wenig Personal und zu wenig Akzeptanz“ und sprechen damit das an, was Kupka selbst von vielen Freunden und Verwandten erfahren hat, die im Gesundheitswesen arbeiten: „Der Versuch sich zweizuteilen, dass die Welt sich weiterdreht. Ihr seid lange schon am Limit ... doch kämpft jeden Tag noch weiter, denn ihr wisst, dass man euch braucht“