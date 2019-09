Konzert : Barocke Werke in der Weinfelder Kapelle

der Karlsruher Cellist Stefan Fuchs, Dozent an der Hochschule für Musik Würzburg. Foto: Stefan Fuchs/privat

Schalkenmehren Im stimmungsvollen Ambiente der Weinfelder Kapelle Schalkenmehren am Weinfelder Maar gibt der Karlsruher Cellist Stefan Fuchs am Samstag, 14. September, um 17 Uhr und am Sonntag, den 15. September ebenfalls um 17 Uhr zwei Konzerte.

