Freizeit : Biblische Weinprobe mit Texten & Musik in Zeltingen-Rachtig

Biblische Weinprobe KG Zeltingen. Foto: TV/KG Zeltingen

Zeltingen-Rachtig Die erste Biblische Weinprobe in der St.-Stephanus-Pfarrkirche in Zeltingen veranstaltet die Kirchengemeinde Zeltingen am Samstag, 19. Oktober, unter dem Motto „Der Wein erfreut des Menschen Herz“.

Um 20 Uhr trägt Sylvia Kappes Texte ihres Vaters Ewald Werland, der die „Zeltinger Geschichten“ zusammengetragen hat, in Mundart vor. Unter der Leitung von Alfons Kappes haben die Mitglieder des Mandolinenclubs Zeltingen-Rachtig die passende musikalische Begleitung einstudiert. Acht Weine aus den Spitzenlagen von Winzern aus Zeltingen-Rachtig wurden ausgewählt und können probiert werden.