Konzert : Britische Klänge auf Kyllburger Orgel

Organist Martin Setchell kommt aus Neuseeland. Foto: Jenny Setchell

Kyllburg Die Kyllburger Orgel ist rund um den Globus bekannt. Inzwischen haben schon Organisten von New York über London und Budapest bis nach Melbourne dort Konzerte gegeben. Aber auch am anderen Ende der Welt in Christchurch, Neuseeland, kennt man Kyllburg, genauer gesagt, ein Foto der Kyllburger Orgel.

Denn dort wurde sie in einem Buch der Fotographin und Autorin Jenny Setchell verewigt. Nun kommt ihr Mann, der weltweit Konzertorganist Martin Setchell, nach Kyllburg – mit Gattin – und wird dort am Sonntag, 23. Juni, um 16 Uhr dort im Rahmen des zweiten Eifeler Orgeltriduums zu hören sein.