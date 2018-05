später lesen Kultur Bühne frei für Chöre und Musikvereine Teilen

Musik mit Sicht auf die Porta Nigra – damit lockt die Reihe im Brunnenhof des Simeonstifts in Trier. Unter dem Namen „Brunnen-Hofkonzerte“ fasst die Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm) die ehemaligen drei Konzertreihen „Sonntagsmatineen“, „Sonntagskonzerte“ und „Zu Gast im Brunnenhof“ zu einer zusammen. An mehr als 20 Terminen zwischen Mai und Oktober kommen zahlreiche Chöre und Musikvereine aus Trier und Umgebung, aber auch aus Luxemburg, den Niederlanden und England in den Trierer Brunnenhof. Bei freiem Eintritt können die Zuhörer der Musik in Triers gemütlichstem Musikzimmer lauschen. Dabei treffen Moderne und Tradition aufeinander. Die Repertoires der Vereine reichen von Gospel über Pop-Songs bis zu klassischer Walzermusik.