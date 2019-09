Markt : Bummeln, shoppen und Spezialitäten genießen

Trier Drei Tage lang, vom 27. bis 29. September präsentiert die City-Initiative Trier den Europäischen Markt, der den Platz vor der Porta Nigra in ein spätsommerliches Urlaubsparadies verwandelt.

Savoir vivre trifft Bella Italia, guter Geschmack trifft die typisch südländische Gastfreundschaft, und all dies im Rom des Nordens! Für den kulinarisch-internationalen Dreiklang sorgen frische Produkte und Spezialitäten aus der Region. Geöffnet hat der Europäische Markt am Freitag und Samstag von 10 bis 19.30 Uhr und Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Am Sonntag, 29. September, laden die Trierer Händler von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenem Sonntag ein. Ein kostenloser Park + Ride-Service vom Messepark in die Innenstadt und wieder zurück wird am Sonntag von 12.30 bis 18 Uhr angeboten. Foto: City-Initiative Trier