Unsere Vereine : Von Barock bis Rock und Pop

Info

Der musikalische Leiter und Vorsitzende, Dominikus Ascher, ist telefonisch unter 06501/2378 und per E-Mail info@ensemble-contrapunto.de zu erreichen.

Auf der Webseite www.ensemble-contrapunto.de informiert der Chor umfangreich über seine Arbeit, einschließlich Terminen, einer Aufstellung der enormen Vielfalt im Repertoire und Hörproben aus den bislang produzierten CDs, a cappella orange und Blautöne.

Das große Jahreskonzert mit dem Titel „Turn the world around“ ist am 31. August um 19.30 Uhr in der Aula des Bischöflichen Angela Merici-Gymnasiums in Trier.

Es wird eine musikalische Reise durch Zeit und Welt mit Chorwerken aus vielen Ländern der Erde. Der Eintritt ist frei.

Am 15. Dezember folgt um 16 Uhr das Weihnachtskonzert in der Liebfrauenkirche in Trier.