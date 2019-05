Unsere Vereine : Das Spiel der Könige

Konz Ob Schach in Indien oder Persien entstand, ist Can Kandemir ziemlich egal. Der Neunjährige sitzt im Training mit anderen Gleichaltrigen unterm Dach des Klosters Karthaus, wo die Schachfreunde fünf Räume für sich haben, einmalig für solch einen Verein im ganzen Land.

„Schachspielen ist gut fürs Gehirn und die Schule. Ich bin gut in der Schule“, ist Cans Erfahrung mit dem wohl berühmtesten Brettspiel der Menschheit.

„Schach ist toll, weil man sich im Kopf anstrengen muss“, findet auch der elfjährige Oliver Schneck, dem er am Brett gegenüber sitzt. Trainer Nigel Hebbard stellt die Figuren ganz raffiniert auf und fragt: „Wie kriegt ihr den Gegner jetzt mit vier Zügen matt?“

Info Kontakt Der 1. Vorsitzende, Gerhard Klein, ist unter Telefon 06501/ 15213 und per E-Mail an klein@schachverein-konz.de

erreichbar. Aktuelle Informationen, Turniererfolge, und auch wie man Mitglied werden kann, stehen auf www.schachverein-konz.de Derzeit gibt es 70 Mitglieder, darunter 60 Aktive, die von sechs Trainern betreut werden. Das älteste Mitglied, Helmut Giering ist 87 Jahre alt. Bereits mit sechs Jahren kann spielerisch mit Schach begonnen werden. Besonders stolz ist der Verein auf die 25-köpfige Jugendgruppe von Jugendwart Peter Laubenstein. Für die Stadtmeisterschaft, die am 17. und 18. August in Wiltingen ausgetragen wird, kann man sich noch auf der Internetseite anmelden.

Info Ein Verein mit Tradition Die Schachfreunde Konz-Kar­thaus gründeten sich am 26. September 1931 im Gasthaus Karl Greif. Der Verein hatte von Beginn an regen Zulauf. Bereits nach einem halben Jahr gab es mehr als 30 Mitglieder. Zum Winterturnier 1932/33 konnten 37 Spieler geschickt werden. Den Schachclub Karthaus gab es bereits seit 1929, mit dem Freundschaftsturniere ausgetragen wurden. Beide Vereine schlossen sich am 27. März 1934 zu den Schachfreunden Konz-Karthaus zusammen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Verein von 32 Mitgliedern am 5. Juni 1948 wieder gegründet. Nach der Gaststätte Schmidt-Lieblang und einem kurzen Gastspiel in den Räumen der Sozialstation zogen die Schachfreunde 1978 ins Kloster Karthaus um, wo sie ihrem Sport unter dem Dach des historischen Gebäudes frönen können.

Wenn einer nicht gleich draufkommt, dem hilft auch schon mal der Vorsitzende Gerhard Klein auf die Sprünge. Der 69-jährige ehemalige Mathematik- und Physiklehrer steht den Schachfreunden seit 1978 vor. Stolz ist er auch auf die Mädchengruppe im Verein, denn: „Es ist wichtig, dass die Mädchen nicht gleich gegen Buben spielen, denn sie sind etwas zurückhaltender und scheuen mehr das Risiko.“ Der studierte Pädagoge bedauert das außerordentlich, denn seiner Ansicht nach können Frauen viel mehr als sie sich selbst zutrauen. Ein Beispiel ist Sophie Biermann, die vor zwei Jahren Rheinland-Pfalz-Meisterin wurde. Die 15-jährige Tabea Schilz ist sicher: „Schach nutzt vielleicht nicht bei allen Fächern, aber ganz bestimmt bei Mathematik.“

Auf Regalen stehen reihenweise Pokale, die Zeugen großer Erfolge in Turnieren, bis zur Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft. Vier Mädchen des Vereins holten vor zwei Jahren in Düsseldorf den 14. Platz unter 20 Teams.

Die Aktiven spielen in fünf verschiedenen Ligen, von der C-Klasse bis hoch zur Rheinland-Liga. „Wir können diesmal alle Klassen halten“, sagt Vorsitzender Klein stolz. „Leider“, so bedauert er, „verliehen wir oft gute Talente, wenn sie beruflich oder fürs Studium in eine andere Stadt ziehen.“ Aber auch diese jungen Leute nehmen die positiven Effekte, wie verbesserte Merkfähigkeit, Problemlösungsvermögen und Gedächtnis, mit in ihr späteres Leben. Besondere Schachbegabungen können über den Verband auch besonders gefördert werden. Dafür gibt es hoch qualifizierte Trainer, wie Wolfgang Langer von der SG Trier, mit dem der Verein eng zusammenarbeitet.

Kinder können schon ab dem zarten Alter von sechs Jahren spielerisch ans Schachspiel herangeführt werden. „Dabei ist aber wichtig, dass die Eltern das unterstützen“, sagt Klein.

