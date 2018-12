später lesen Museum Der Blick aufs Smartphone ist gewünscht FOTO: TV / Veranstalter FOTO: TV / Veranstalter Teilen

Wer weiß am besten Bescheid über Karl Marx? Das können große und kleine Besucher des Museums Karl-Marx-Haus in Trier testen. Denn ab Januar gibt es ein Quiz mit dem Smartphone, das dazu einlädt, Marx-Kenntnisse als Einzelspieler oder in einer Gruppe zu beweisen.