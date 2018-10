Der direkte Draht zu den Unternehmen

Mehr als 80 regionale, nationale und internationale Aussteller präsentieren sich bei der 16. Firmenkontaktmesse der Hochschule Trier am Dienstag und Mittwoch, 23. und 24. Oktober, Studierenden aller Fachrichtungen, um diese für ihr Unternehmen zu begeistern.

Die Job-Börse bietet den direkten Kontakt mit den zukünftigen Nachwuchskräften. Eine „Win-win“-Situation für Unternehmen auf der Suche nach dem adäquaten Mitarbeiter und für die über 7500 Studierenden auf der Suche nach dem passenden Berufseinstieg.

Für die Studierenden ergibt sich die Möglichkeit, in den Gesprächen Kontakte zu Personal- und Fachvertretern der Unternehmen zu knüpfen, sich allgemein über Karrierefragen zu informieren oder schon gezielt um Werks­studententätigkeiten, Praktika, Abschlussarbeiten (Bachelor- oder Masterarbeiten), berufspraktische Semester oder Festanstellungen zu bewerben.

Das professionelle Übergangsmanagement und der Wissenstransfer „über Köpfe“ in die Wirtschaft gehört zur Aufgabe der anwendungsorientierten Hochschule Trier. Aufgrund der aktuell guten wirtschaftlichen Lage und des Fachkräftemangels sind qualifizierte Hochschulabsolventen gefragt. Mit der vom Career-

Service organisierten zweitägigen Firmenkontaktmesse wird eine Intensivierung der Kommunikation zwischen Unternehmen und Studierenden ermöglichen.

Die Messe beginnt jeweils um 10 Uhr und findet in der Aula der Hochschule statt. Ein professionelles Bewerbungsfoto-Shooting sowie ein Bewerbungsmappen-Check runden das Angebot ab.

Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden, wurde eine thematische Teilung vorgenommen. Während der erste Messetag am Dienstag insbesondere Angebote für die Studienrichtungen Wirtschaft, Informatik und Gestaltung sowie Umweltwirtschaft und -recht bietet, liegt der Fokus am zweiten Messetag am Mittwoch auf den Bereichen Technik, Bauen + Leben und Umweltplanung und -technik.