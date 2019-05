Theater : Der Jude und der Nazi

Manuel Klein. Foto: Reinhard Winkler

Bernkastel-Kues Das Zwei-Personen-Stück „Empfänger unbekannt“ der US-amerikanischen Schriftstellerin Kressmann Taylor ist am Sonntag, 19. Mai, um 17 Uhr im Cusanus-Geburtshaus in Bernkastel-Kues zu sehen. Der Deutsche Martin Schulse und der amerikanische Jude Max Eisenstein betreiben in den USA eine Kunstgalerie.

1932 entscheidet sich Schulse, mit seiner Familie nach Deutschland zurückzukehren. Ein reger Briefwechsel beginnt. Zunächst scheint die Freundschaft nicht unter der räumlichen Trennung zu leiden. Doch Schulse entwickelt sich nach und nach zum bekennenden Nationalsozialisten.

Aufgeführt wird der Briefroman in der szenischen Einrichtung von Hannelore Bähr von den Schauspieler Manuel Klein und Michael Klein. Der aus Wittlich stammende Manuel Klein, erhielt 2001 den Kulturförderpreis seiner Heimatstadt.

Schirmherr der Veranstaltung ist der Antisemitismusbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz, Dieter Burgard. Die Aufführung ist eine Kooperation des Geburtshauses mit der Volkshochschule Bernkastel-Kues und der Gleichstellungsbeauftragten der Verbandsgemeinde, Rita Busch.