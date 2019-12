Für Kinder : Der kleine Georg und der Drache

„Der kleine Georg und der Drache“ mit Martina Hering vom „Guck´mal Figurentheater“ in Krunkel (Westerwald). Foto: „Guck´mal Figurentheater“/Martina Hering

Manderscheid Die letzte Veranstaltung des Jahres von Kleinkunst in Manderscheid gehört wie immer den Kindern: Martina Hering vom „Guck’ mal Figurentheater“ in Krunkel (Westerwald) spielt die Geschichte vom Drachen, der die Prinzessin haben will.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken