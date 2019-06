Sommerheckmeck : „Der kleine Prinz“ tanzt

Trier Die Erzählung „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry handelt vom Reisen, neuen Abenteuern, dem Verstehen neuer und dem Wertschätzen alter Dinge. „Das Wesentliche ist unsichtbar für die Augen“, heißt es im Buch.

Die Idee, dieses Buch in ein Tanztheaterstück zu verwandeln, stammt von Reveriano Camil, Tänzer und Choreograph in Trier. Inspiriert wurde er nach seinen Erfahrungen mit dem Tanztheater „Die Letzte Blume“ durch das expressive Potenzial, das in vielen Kindern schlummert. Diesen besonders talentierten Kindern möchte er eine Präsentationsfläche bieten, um ihre künstlerischen Fähigkeiten zeigen zu können. Die Kinder sollen als professionelle Künstler behandelt werden, so wie bereits im professionellen Tanztheaterstück „Die Letzte Blume“.