Unsere Vereine : Kleine Oasen, kostengünstig und ideal für Kinder

Schriftführer Christian Klein und Vorsitzender Manfred König vor dem Eingangsportal am Vereinshaus. Foto: Friedhelm Knopp

Trier Die Lage der Kleingartensiedlung ist ideal: Ruhig und etwas versteckt unterhalb des geschäftigen Treibens auf dem Petrisberg, leichte Hanglage aber nicht zu steil. Der Blick von hier reicht ins Aveler Tal und hinüber zur ehemaligen Staatsdomäne.

Was merkwürdig klingt: Der Kleingärtnerverein Aveler Berg in Kürenz ist gewissermaßen ein Kind des Mangels. Wieso, das erklärt Gründungsmitglied und heutiger Vorsitzender Manfred König (68): „Anfang der 80er Jahre waren die Wartelisten bei den damals elf bestehenden Vereinen voll. Neuinteressenten hatten es schwer, eine freie Parzelle zu finden.“ So sei 1984 als zusätzliches Angebot der Kleingärtnerverein Aveler Berg gegründet worden.