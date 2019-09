Unsere Vereine : Die „Gewerkschaft“ der Freiwilligen Feuerwehrleute

Ralingen-Wintersdorf Wer dem Kreisfeuerwehrverband (KFV) Trier-Saarburg beitreten will, ist sogleich als Vorstandsmitglied willkommen. Die Voraussetzungen: Er muss Mitglied im KFV sein und die Bereitschaft mitbringen, sich ehrenamtlich für die Interessen der der Freiwilligen Feuerwehrkameradinnen und -kameraden des Kreises Trier-Saarburg einzusetzen.

„Wir sind sozusagen die Gewerkschaft der Freiwilligen Feuerwehrleute“, sagt Kreisvorsitzender Matthias Liesch. Zusammen mit Stellvertreter Lothar Müller, Urban Zöllner und Peter Philipp bildet er den Geschäftsführenden Vorstand. Doch der hat ein Problem namens „Personalmangel“. Warum, das zeigt der Blick auf die Aufgaben des KFV, der wie alle Kreis- und Stadtverbände die Arbeit an der Basis schultert. Derzeit besteht der KFV Trier-Saarburg aus rund 150 Mitgliedsvereinen (den Fördervereinen der örtlichen Wehren), in denen fast 3500 Frauen und Männer organisiert sind. Dazu zählen aktive Wehrleute, so genannte Alterskameraden, aber auch Einzelmitglieder und Förderer.

Die Mitglieder des KFV genießen eine Reihe geldwerter Vorteile. So gibt es vergünstigte Angebote im Bereich Erholung und Freizeit sowie Rabatte und Aktionspreise bei verschiedenen Firmen, Förderungen und Zuschüsse bei bestimmten Versicherungen wie etwa Krankenkassenbonus und Krankenkassenprämie für Feuerwehrleute. Dazu bietet das neue Vorteilsportal allen KFV-Mitgliedern Einkaufsrabatte bei bekannten Marken und Shops. Das Sortiment reicht von Auto, Mode, Wohnen, Reisen bis Wellness. Laut KFV werden die Angebote laufend geprüft und um neue ergänzt. Die Einkaufsvorteile werden in einem zugangsbeschränkten Web-Portal, zu dem nur Mitglieder Zugang erhalten, präsentiert. Der Aktivierungscode kann nur über den jeweiligen Wehrführer beim KFV beantragt werden.

Demnach werden für mehrere Fachbereiche Leiter gesucht, einige Funktionsträger haben schon Doppelfunktionen übernommen und fühlen sich mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit am Limit. Liesch: „Das ist so nicht mehr machbar.“ Ein Problem sei, dass viele junge Feuerwehrleute wenig oder nichts über die Arbeit des Kreis-FWV wüssten. Liesch: „Dabei gibt es gerade für Jüngere hochinteressante Posten, zu denen man sich mit entsprechenden Lehrgängen ausbilden lassen kann.“ In vielen Fällen lasse sich so eine Ausbildung auch privat und im Berufsleben nutzen und sei oft ein Argument bei Bewerbungen. Neben den Fachbereichsleitern spielen auch die Beisitzer eine bedeutsame Rolle: Sie vertreten im KFV die jeweiligen Mitgliedswehren ihrer Verbandsgemeinden und kümmern sich um deren Belange.