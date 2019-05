später lesen Benefizkonzert Die Gospel Voices Trier und Tenor Thomas Kiessling singen für den guten Zweck FOTO: Gospel Voices Trier FOTO: Gospel Voices Trier Teilen

Twittern

Teilen



(red)Der Kunst- und Kulturverein am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier veranstaltet am Sonntag, 5. Mai, um 18.30 Uhr in der Kloster- und Krankenhauskirche ein Benefizkonzert mit dem Chor „Gospel Voices Trier“ und Tenor Thomas Kiessling zu Gunsten des Netzwerkes Demenz Trier/Saarburg.