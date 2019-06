Global Wellness Day : Die heilende Kraft der Hände

Trier/Region Zu Hause selber kneten oder den Therapeuten aufsuchen? Das hängt vor allem auch davon ab, welche Beschwerden behandelt werden sollen.

Ach, was ist das eine schöne Vorstellung. Nach einem harten Arbeitstag kommt man nach Hause und ist total verspannt. Der Rücken zwickt und der Nacken macht zu. Von gemütlich auf der Couch liegen keine Spur, denn bei jeder Bewegung schmerzt der Körper. Was der Arbeiter nun braucht, ist eine Massage. Doch nach der Arbeit noch schnell zum Experten? Ohne Termin? Eine Wunschvorstellung. Kann man eine Massage auch mit einfachen Mitteln zu Hause durchführen? Die WOCH hat beim Trierer Masseur Wolfgang Reinisch nachgefragt und beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die richtige Massage zu Hause.

Was unterscheidet eine medizinische Massage von einer „Wellness-Massage“?

Bei dieser Frage trennt sich schon gleich die Spreu vom Weizen. Denn wie Masseur Reinisch erklärt, wird eine medizinsche Massage „ausschließlich von staatlich geprüften Therapeuten durchgeführt“. Das hat auch einen ganz einfachen und sinnvollen Grund, denn die medizinische Massage wird erst nach einer Diagnose durch einen Arzt angeordnet. Die Therapeuten sind „in den anatomischen und muskulär bedingten Krankheitsbildern ausgebildet“, so Reinisch.

Bei einer „Wellness-Massage“ werden dagegen – wie der Name erahnen lässt – nur Massagetechniken angewandt, die zur Entspannung dienen.

Auch hier muss wieder unterschieden werden. Bei der medizinischen Massage bedarf es einer Ausbildung. Möchte man allerdings „nur“ lernen, wie man zu Hause eine „Wellness-Massage“ wirkungsvoll durchführt, dann kann man das in Wochenendseminaren lernen.

Wellness – was genau ist das eigentlich?

Welche Massage (also an welcher Körperstelle) gilt als besonders entspannend und wieso?

Laut Wolfgang Reinisch wird die vielleicht klassischste aller Massagen auch als die mit dem meisten „Entspannungsfaktor“. „Massagen des gesamten Rückens werden oft als besonders entspannend empfunden“, so Reinisch. Ein Trugschluss ist es, dass eine gute Massage schmerzhaft sein muss, damit eine Verspannung gelöst wird. Im Gegenteil: „Die Massagen sollten nicht schmerzhaft sein, da sich ansonsten die Muskulatur zusätzlich verspannt.“

Wolfgang Reinisch: „Für eine medizinische Massage werden etwa 20 Minuten benötigt.“ Das ist auch von den Krankenkassen so festgelegt.

Was Hilftmittel angeht, ist die Auswahl in den vergangenen Jahren gestiegen. Die Palette von Ölen beispielweise ist laut Reinisch mittlerweile „sehr groß“. Dabei ist jedoch wichtig, dass die Öle hautverträglich sind. Reinisch selbst benutzt in seiner Praxis eine neutrale Massagesoftcreme. Diese ist einerseits für fast jeden Hauttyp geeignet und hat gegenüber dem Öl den Vorteil, dass sie einen sehr guten Hautkontakt herstellt. „Das ist bei Ölen leider selten der Fall. Sie hinterlassen nach der Massage oft einen leichten Ölfilm auf der Haut.“