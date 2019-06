Konzert : Die Lieblingsstücke des Mandolinenorchesters

Mandolinenorchester Wintersdorf. Foto: Mandolinenorchester Wintersdorf

Wintersdorf (red) Das Mandolinenorchester Wintersdorf veranstaltet am 30. Juni, um 17 Uhr erstmals ein Sommerkonzert in der Pfarrkirche St. Jakobus in Wintersdorf. Die Musiker präsentieren ihre Lieblingsstücke, dazu zählen: Ouvertüre Nr. 1 in A-Dur von Konrad Wölki, Baker Street von Gerry Rafferty, Game of thrones von Ramin Djwadi, Habanera für Gitarren aus der Oper Carmen von Georges Bizet oder Music von John Miles.

