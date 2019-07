Orks, Zwerge, Hobbits und Elben : Die Macht „Herr der Ringe“: Ein Ring, sie zu knechten

Region Der Herr der Ringe gehört in der modernen Unterhaltungskultur zum Maß aller Dinge. Tolkiens Welt der Orks, Zwerge, Hobbits und Elben prägt auch das Amphitheater Open Air in Trier.

Die Bücher sind im englischen Original mittlerweile mehr als 60 Jahre alt, die Premieren der drei Filme liegen inzwischen auch schon 18, 17 und 16 Jahre in der Vergangenheit. Trotzdem ist Tolkiens Geschichte um Sauron, den bösen Herrn der Ringe, und den epischen Kampf der Guten gegen die Bösen im magischen Mittelerde immer noch eine der beliebtesten, bekanntesten und erfolgreichsten Marken in der Welt der Unterhaltungskultur.

Natürlich mussten die drei Filme weit über den inhaltlichen Rahmen des Buchs hinausgehen, was ihren Erfolg nicht verhinderte. Und auch wenn der eine oder andere Kinobesucher sich gedacht haben mag, dass die Filmindustrie einfach alles aus dieser Marke herausholen will, so wollte er dann doch sehen, was dabei herauskommt.