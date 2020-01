Bibliotheken : Die Online-Bücherei

Digitale Medien rund um die Uhr – ausleihbar ohne weitere Kosten. Einzig bei einer Bücherei muss man angemeldet sein und gegebenenfalls die dort anfallenden Jahresgebühren zahlen. Seit fast zehn Jahren gibt es bereits die Onleihe in rheinland-pfälzischen Bibliotheken. Über 40 000 E-Books und 8500 Hörspiele finden sich in dem Katalog.

Online wird immer beliebter. Über 100 000 Ausleihen gibt es monatlich inzwischen. Fast 80 Bibliotheken nehmen an dem Programm teil. Im ersten Halbjahr 2019 wurden 647 647 Entleihungen vorgenommen. Das sind fast 100 000 mehr als im gleichen Zeitraum 2018. Am beliebtesten sind Bücher, besonders Krimis und Thriller.

Ein wenig technisches Verständnis gehört zur Nutzung mit dazu. Doch in den Bibliotheken hilft das Personal gerne weiter, wenn es um die Einrichtung des Gerätes oder erste Schritte geht. Im Internet finden sich ausführliche Anleitungen für das Herunterladen und die Nutzung des Angebotes.

Auch Geräte stehen in vielen Häusern zur Ausleihe zur Verfügung. Denn hier liegt noch ein kleiner Nachteil vor: Nicht alle Reader sind kompatibel mit den Daten. Das Kindle von Amazon ist ein in sich geschlossenes System, das die Dateiformate, die bei der Onleihe genutzt werden, nicht erkennt.

Besonders bei einem großen Einzugsbereich von Büchereien ist diese Online-Variante eine geschickte Lösung, die Reichweite so weit wie möglich zu streuen. Hinzu kommen außerdem E-Learning-Angebote zu vielen verschiedenen Themenbereichen. Der Umgang mit Outlook oder Excel wird hier gelehrt, aber auch Sportkurse oder Kommunikation sind im Angebot. Besonders wichtig sind Sprachkurse, die sich sowohl an Muttersprachler wenden, die neue Sprachen lernen möchten als auch an Ausländer, die Deutsch online lernen können. Somit bietet auch die Onleihe eine Möglichkeit, mehr Menschen zu erreichen.