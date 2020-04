Vereinsportrait : Kneipp-Verein Trier: Durchs Wasser treten und die Natur genießen

Trier Wer meint, dass sich beim Kneipp-Verein Trier alles lediglich um die Kneipp-Anlagen, die Wassertretbecken, dreht, wird heute eines Besseren belehrt.

„Spürst du die Ruhe, das Plätschern des Wassers, die Gesänge der Vögel?“, flüstert Sonja Reichert tiefenentspannt an der neu gestalteten Kneipp-Anlage im Wald. Obwohl der Verein seine Anschrift in Trier hat, gibt es in der Stadt doch keine einzige Kneippanlage. „Hier hoffen wir, dass sich da was in Zukunft ändern wird“ blickt Sigrid Ertl zuversichtlich in die Zukunft.

Im Landkreis Trier-Saarburg gibt es derzeit acht Anlagen. Diese sind frei zugänglich und kostenfrei zu besuchen: In Sirzenich im Wald gibt es ein Tretbecken am Bach; in Igel ein Tretbecken direkt an der Mosel; in Schweich am Heilbrunnen gibt es Tretbecken, Armbecken, Kiesbett, Quelle und Barfußpfad; in Holzerath ein Tretbecken am See; in Kell am See ein Wassertretbecken im Wald Richtung Ruwerquelle; in Waldweiler an der Teufelskopfhalle; an der Riveris-Talsperre eine Kneipp-Anlage mit Tretbecken, Armbecken und Barfußpfad am Bach sowie in Beuren (Hochwald) ein Tretbecken mit Bach, Weiher und Fischerhütte zum Einkehren.