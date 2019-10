Ein Abend in New York

Eine Multi – Media Performance mit Musik und historischen und neuen Fotos von 1928 bis heute, sowie einigen Zitaten aus den Tagebuchbriefen des Leipziger Buchbinders Theodor Trampler, der 1928 mit Fahrrad und Kamera nach New York ging. Rachelle Garniez und Erik della Penna präsentieren eine kleine Auswahl aus über 2000 New York Songs live. Foto: Ulrich Balß

Rachelle Garniez und Erik della Penna präsentieren eine kleine Auswahl aus über 2000 New York Songs live. Zu erleben am Sonntag, 20. Oktober, um 19 Uhr in der Synagoge in Wawern. Einlass ist ab 18 Uhr. Karten kosten 25,68 Euro. Foto: Ulrich Balß