Kultana 2019 : Ein Festival – Acht Künstler

Morbach Eine vielseitige Mischung bietet das Festival Kultana am Samstag, 29. Juni, veranstaltet von den beiden Vereinen Blue Note aus Idar-Oberstein und Kunst im Gewächshaus aus Morbach.

Das Kultana-Festival startet um 17 Uhr mit einer Lesung des Schriftstellers Dr. Armin-Peter Faust, der einerseits Gedichte zu literarischen Stätten in der Hunsrück-Nahe-Region vorträgt. Andererseits widmet er sich unter dem Motto „Der springende Punkt im roten Faden“ Sprichwörtern, Redensarten, Schimpfwörtern, Gereimten und Ungereimten in moselfränkischer Sprache.

Ebenfalls dem bodenständigen Moselfränkisch, der Sprache der Lapidäre, der Edelsteingraveure und der Hunsrück-Bauern, widmet sich ab 18 Uhr das Duo Andreas Müller und Bernd Simon. „Unsere Sprache ist unsere Heimat. Wir geben Ihnen ein Stückchen vom Himmel, vom Himmel über dem Hunsrück“, sagen sie und stimmen Lieder in Hunsrücker Dialekt an.

Im Juli wird das Quartett in Rudolstadt/Thüringen auf dem größten Folkmusikfestival in Deutschland mit dem Festival-Preis ausgezeichnet.

Zu sehen ist auf dem Festival außerdem die Fotoausstellung „Heimat“ von Jürgen Cullmann. Cullmann geht mit seinen Farbfotografien aus dem Hunsrück der Frage nach, was für ihn Heimat bedeutet.

Kultana findet statt am Samstag, 29. Juni, auf dem Gelände der Gärtnerei Berg in Morbach, an der B 269. Einlass ist ab 16 Uhr.