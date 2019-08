Hintergrund : Damit die Kleinen glücklich und sicher zur Schule kommen

Ein Junge im Freien auf dem Schulweg. Damit dieser Weg auch sicher und glücklich gegangen werden kann, braucht es Konzepte sowie eine Infrastruktur, die ausschließt, dass Kinder in Gefahr geraten können. Dafür setzt man sich unter anderem in Trier-Feyen ein. Foto: Pixabay

Trier Die Grundschule Feyen zieht im Herbst zurück in ihr vorheriges, grundsaniertes Gebäude. Nick, 9 Jahre alt und mit Beginn des neuen Schuljahres Viertklässler in der Grundschule Feyen, freut sich auf den Umzug.

Momentan leben laut Statistik der Stadt Trier 6571 Menschen in Feyen. Bald wird der Ortsteil um das geplante Neubaugebiet Castelnau Mattheis erweitert. Besonders für junge Familien soll das Neubaugebiet attraktiv sein. Das kann zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen führen. Damit Nick und seine Mitschüler trotzdem einen sicheren Schulweg haben, haben Stadt, Schule und Elternvertretung ein umfangreiches Konzept mit zahlreichen Bestandteilen entwickelt. Wir zählen hier eine Auswahl auf.

Als erste Maßnahme sollen für Eltern, die ihr Kind mit dem Auto zur Schule fahren, bereits zum Rückumzug im Herbst sogenannte Hol- und Bring-Zonen eingerichtet werden. Das soll den Autoverkehr direkt vor der Schule begrenzen. Aiga Scholz, Schulelternbeirätin an der Grundschule Feyen, hält die Hol- und Bring-Zonen für „einen ganz wichtigen Eckpfeiler“ des Schulwegkonzepts. Die schulnahen Zonen würden zusätzlich zum Sicherheitsaspekt das Selbstbewusstsein und die Selbstständigkeit der Schüler stärken, so Scholz’ weitere Einschätzung. Damit Eltern die Zonen auch nutzen, wäre laut Scholz allerdings eine entsprechende Beschilderung samt Verkehrsanordnung bis Herbst dringend nötig, sonst würden sich die Eltern nur noch schwer umgewöhnen.

Zusätzlich werden in den nächsten Wochen die sogenannten gelben Füße nachgesprüht. Dabei handelt es sich um eine Aktion der Schule und des Elternbeirates auf Initiative der Unfallkasse Rheinland-Pfalz. Die Idee: Markierungen in Form von Fußabdrücken weisen die Schüler auf Stellen hin, an denen sie besonders acht geben müssen. Diese wurden bereits vor sechs Jahren auf den Gehwegen rund um die Grundschule Feyen angebracht.