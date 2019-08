Open Air : Ein Schloss voller Highlights

Manfred Mann’s Earth Band eröffnet die Reihe „Rock ’n’ Classics“. Foto: Heiko Britz/Heiko Britz www.digfot.de

Befort/Luxemburg Die „Rock Classics@Beaufort Castle“ und die „MagiCastle Nights“ gehörten in den vergangenen Jahren zu den Höhepunkten der Open-Air-Veranstaltungen in Luxemburg und in der Großregion. Namhafte Bands und Musiker traten vor der malerischen Kulisse des Beforter Schlosses auf.

Aufwendige Lichttechnik verzauberte die Schlossmauern in einen märchenhaften Hintergrund. James Blunt, Patti Smith, Amy MacDonald, Chris de Burgh, Doro, Alan Parsons Live Project, Fish, Status Quo, Manfred Mann’s Earth Band, Jethro Tull, Ten Years After, Sabaton, Blackmore’s Night, Revolverheld, Clueso und weitere weltbekannte Musiker hatten für ein Festival der Sinne in einer einmaligen Umgebung gesorgt.

„Rock ’n‘ Classics“ heißt die neue Konzertreihe, die von den Beforter Schlossfreunden in Zusammenarbeit mit dem Konzertveranstalter Kultopolis aus der Taufe gehoben wurde. Im Mittelpunkt stehen diesmal der Innenhof des im Jahre 1649 erbauten Renaissance-Schlosses sowie die Pfarrkirche.

Die Erstausgabe der „Rock ’n’ Classics“ umfasst sechs Konzerte. Am Sonntag, 11. August, läutet Manfred Mann’s Earth Band die neue Veranstaltungsreihe ein. Nach 2014 tritt die im Jahre 1971 gegründete Band wieder in Befort auf. In den 70er- und 80er-Jahren sorgte die Truppe mit Liedern wie „Blinded by the Light“, „Davy’s on the Road Again“, „Runner“, „You Angel You“ oder „Spirits in the Night“ für Ohrwürmer.

In Filmen wie „The Lost Boys“, „Young Guns“, „A Time to Kill“ sowie in der Fernsehserie „24“ hat Kiefer Sutherland sein schauspielerisches Können bereits bewiesen. Weniger bekannt ist, dass der Schauspieler ebenfalls mit Musik überzeugen kann. Seit etwa 1992 spielt die Musik eine nicht unwesentliche Rolle im Leben des im Jahre 1966 in London geborenen Kanadiers. Mit seiner Band gastiert er im Rahmen seiner „Reckless & Me Tour 2019“ am Dienstag, 13. August, in Befort.

Eine einmalige Zeitreise erwartet die Zuschauer am Mittwoch, 14. August, mit der spektakulären Open-Air-Show „Queen Rhapsody“ von Natalia Posnova. Sie ist die einzige Konzertpianistin auf der Welt, die Lieder der legendären Band „Queen“ auf klassische Art und Weise interpretieren darf. Ihr Mentor und Förderer ist kein geringerer als Brian May. Die Besucher erwartet eine Symphonie von „Mercury & May“ mit Bach und Rachmaninow.

Zu einer „Tour de Tango“ laden Gustavo Beytelmann und Stella Grigorian am Donnerstag, 15. August, ein. Das Duo bestehend aus der Mezzosopranistin Stella Grigorian und Gustavo Beytelmann am Klavier begibt sich auf die Reise in den feurigen und voller Lebensenergie strotzenden Tango. Das Programm umfasst Tangos aus aller Welt von Carlos Gardel über französische, russische, italienische, deutsche Komponisten bis Astor Piazzolla.

Mit Letz Zep folgt am Freitag, 16. August, eine Zeitreise in die 1970er Jahren. Nach 2012 gastiert die Led-Zeppelin-Tribute-Band wieder in Befort. Geadelt durch Led-Zeppelin-Frontmann Robert Plant sind Letz Zep keine Nostalgieveranstaltung, sondern eine musikalische Revolte gegen den Zahn der Zeit und das Vergessen.

Natalie Dessay, Stella Grigorian und Shani Diluka setzen am Sonntag, 18. August, nachmittags den Schlusspunkt des neuen Musikfestivals „Rock ’n’ Classics“. In der Beforter Pfarrkirche entführen die drei Künstlerinnen mit ihrem französischen und russischen Programm „Clair de lune“ die Besucher eine Welt der Melodie und Poesie.

Let’s Zep spielt Hits von Led Zeppelin wie „Stairway to Heaven“. Foto: Rita Be