Konzert : Eine Schwedin, die in Berlin lebt, kommt mit ihrer Gitarre nach Kerpen

Siri Svegler, Singer-Songwriterin, Schwedin, Wahl-Berlinerin. Foto: Kleines Landcafé Kerpen/Veranstalter

Kerpen (red) Der Sound der Großstadt kommt am Freitag, 18. Oktober, 20 Uhr, in das kleine Landcafé in Kerpen: Die in Berlin lebende Schwedin Siri Svegler tritt dort auf. Ihre Songs sind eine Mischung aus Folk, Pop, Jazz, Country und voller Magie.

