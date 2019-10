Mari-Ernte-Dunk-Fest : Erst zocken, dann rocken in Kröv

Ruby in the Box spielt beim Mari-Ernte-Dunk-Fest in Kröv. Foto: Heiko Bremer. Foto: TV/Heiko Bremer

Kröv „Erst zocken, dann rocken“ heißt es beim Mari-Ernte-Dunk-Fest am Samstag, 2. November, in Kröv.

Ab 15 Uhr messen sich die besten Kelterhaus-Ball-Teams beim Riesling-Hoops-Kelterballturnier in der zum B-Court verwandelten Kelterhalle hinterm Staffelter-Hof in Kröv. Anschließend steigt ab 21 Uhr in der Kulturscheune die Inter-Galaktische Rock-Party mit Ruby in the Box (Foto) und DJ Mt. Bart, der Balkan Beats auflegt.