Region  : Erste Hilfe: „Egal was man tut, alles kann helfen“

Erste Hilfe: „Egal was man tut, alles kann helfen“

Wer in Deutschland einen Führerschein macht, muss einen Erste-Hilfe-Kurs belegen. Foto: DRK Landesverband RLP / Michael Jarmusch

Region Sie haben Angst davor, bei Erster Hilfe etwas falsch zu machen? Brauchen Sie nicht. Denn wie ein Experte der WOCH erklärt, ist die Hauptsache, dass man überhaupt etwas tut. Denn manchmal muss gehandelt werden, sonst ist es zu spät.

Es geht ganz schnell – die Arbeitskollegin oder der Nachbar bricht plötzlich zusammen. Die Menschen in seinem Umfeld sind überrumpelt, wissen gar nicht so richtig, wie ihnen geschieht. Sie geraten in eine Art Schockstarre, werden unsicher und keiner traut sich, etwas zu tun. Das ist der ungünstigste Fall, den man sich vorstellen kann.